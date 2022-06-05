Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi - Son Dakika
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Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi

05.06.2022 11:09
Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi.

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi.

2021 - 2022 sezonuna teknik direktör Yalçın Koşukavak ile başlayan ve ikinci haftada yollarını ayıran Kayserispor'da görevi deneyimli çalıştırıcı Hikmet Karaman devralmıştı. Sezonun tamamlanmasının ardından tecrübeli çalıştırıcı ile yollar ayrıldı. Türkiye Kupası finali sonrası İstanbul'da kalan kulüp başkanı Berna Gözbaşı ile Ömer Erdoğan görüşme yaptı. Bugün Ömer Erdoğan ile resmi olarak anlaşıldığı açıklandı.


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Kaynak: DHA

Ömer Erdoğan, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi - Son Dakika

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