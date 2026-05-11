Kayserispor'da Yeni Başlangıç Umudu

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, "Yapılacak doğru planlamalar, alınacak dersler ve sağlanacak birliktelikle, Kayserispor'umuzun çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır." dedi.

Açıkalın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yaklaşık 1,5 yıldır büyük fedakarlıklar ve zor şartlar altında kulüp için maddi ve manevi çok ciddi emek verdiklerini söyledi.

Sürecin sonunda, Süper Lig'e veda ettiklerini aktaran Açıkalın, şunları kaydetti:

"Sizler gibi bizler de derin bir üzüntü içerisindeyiz. Göreve geldiğimiz dönemde, 15 puanla umutsuz bir tablo devralmıştık. Ancak şehrimizin kenetlenmesi, taraftarımızın eşsiz desteği ve yönetim olarak ortaya koyduğumuz büyük mücadeleyle geçtiğimiz sezon Kayserispor'umuzu ligde tutmayı başardık. Yeni sezona girerken de tek hedefimiz, bu büyük camiayı hem sportif hem de ekonomik anlamda yıllardır içinde bulunduğu zorlu süreçten çıkararak, hak ettiği güçlü yapıya yeniden ulaştırmaktı. Sezonun bitiminin hemen ardından, 2 Haziran tarihinde daha önce bu ligde önemli başarılar yaşamış, birçok Süper Lig kulübünün ve büyük camiaların da gündeminde yer alan değerli bir teknik direktör ile anlaşarak yeni yapılanmanın temellerini atmak istedik. Ancak kulübümüzün içinde bulunduğu ağır ekonomik şartlar, gelirler üzerindeki temlikler ve yeterli desteğin sağlanamaması nedeniyle transfer tahtasını ancak transfer döneminin son gününde, kendi imkanlarımızla açabildik. Bu süreçte teknik heyetimizin talepleri ile mevcut bütçe gerçekleri arasında denge kurmaya çalışırken, arzu ettiğimiz kadro planlamasını tam anlamıyla gerçekleştiremedik."

Açıkalın, alınan sonuçlar sonrasında, taraftarın haklı tepkilerini ve beklentilerini dikkate alarak teknik kadroda değişikliğe gittiklerini dile getirdi.

Kayserispor'un menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuklarını vurgulayan Açıkalın, şöyle devam etti:

"Geçmişte kulübümüzde önemli başarılar yaşamış bir futbol ekolünün temsilcisi olan ve kendi ülkesinde kupalar kazanmış değerli bir teknik adamla yeni bir başlangıç yaparak umudumuzu korumaya çalıştık. Ancak devam eden süreçte yaşananlar kamuoyunun da malumudur. Tüm taraftarlarımız ve kamuoyu şunu çok iyi bilmelidir ki bizler görev yaptığımız süre boyunca, Kayserispor'un menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuk. En zor dönemlerde dahi, kulübümüzün yaşadığı derin sorunları büyütüp kaos ortamı oluşturmamaya özen gösterdik. 'Kol kırılır yen içinde kalır' anlayışıyla hareket ederek, birçok sıkıntıyı kamuoyu önünde dillendirmemeyi tercih ettik. Taraftarımızın üzüntüsü, tepkisi ve serzenişi sonuna kadar haklıdır ve başımızın üzerindedir. Ancak aynı zamanda, Kayserispor camiasına ve şahsımıza yönelik, uzun süredir sistematik şekilde sürdürülen haksız ve maksatlı saldırıların da farkında olduğumuzu ifade etmek isterim. Herkes şunu bilmelidir ki takımlar düşebilir, ancak büyük camialar ayakta kalır. Kayserispor, köklü tarihi, güçlü aidiyet duygusu ve büyük taraftarıyla yeniden ayağa kalkacak güce fazlasıyla sahiptir. Yapılacak doğru planlamalar, alınacak dersler ve sağlanacak birliktelikle, Kayserispor'umuzun çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır."

Açıkalın, bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek istişarelerin ardından, kulübün geleceğine dair alınacak kararları ve yol haritasını kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaklarını kaydetti.

Kayserispor taraftarından yaşattıkları üzüntü nedeniyle özür dilediklerini anlatan Açıkalın, "Hatalardan ders çıkarmak ve yeniden ayağa kalkmak, bu camianın karakterinde vardır. Kayserispor camiası, sağduyusu, birlikteliği ve vakarından ödün vermeyen duruşuyla bu zor günleri de aşacaktır." ifadelerini kullandı.