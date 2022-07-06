Süper Lig ekibi, Yukatel Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde devam ediyor. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde çalışmalarını sürdüren futbolcular antrenmana ısınma çalışması ile başladı. Futbolcular ardından kondisyon ve yarı alanda maç yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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