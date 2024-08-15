Kayserispor'da Yeni Sezon İçin 40 Loca Satışı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayserispor'da Yeni Sezon İçin 40 Loca Satışı Gerçekleştirildi

Kayserispor\'da Yeni Sezon İçin 40 Loca Satışı Gerçekleştirildi

Süper Lig takımlarından Kayserispor'da yeni sezon için 40 loca satışı gerçekleştirildi. Sarı Kırmızılı kulüp, stat içerisinde bulunan 52 locadan 40'ını şu ana kadar satmış durumda.

15.08.2024 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig takımlarından Kayserispor'da yeni sezon için 40 loca satışı gerçekleştirildi.

Süper Lig serüvenine devam edecek olan Kayserispor'da loca satışı devam ediyor. Sarı Kırmızılı kulüpten edinilen bilgilere göre; şu ana kadar 40 loca satışı gerçekleştirildi. 2024-2025 sezonunda da Süper Lig'de boy gösterecek olan Kayserispor'da loca ve kombine bilet satışları devam ediyor. Sarı Kırmızılı kulüp, stat içerisinde bulunan 52 locadan 40'ını şu ana kadar satmış durumda. İç tefrişatlarında yenilemeye gidilen Batı blokta 15 adet, Doğu blokta 22 adet, Güney Blokta ise 3 adet loca sahibini buldu. Doğu blokta 4, Güney blokta ise 8 loca yeni sahibini bekliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayserispor, kayseri, Futbol, Spor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'da Yeni Sezon İçin 40 Loca Satışı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:48 CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM’deki Filistin oturumuna katılamadı CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadı
15:50 Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim
15:35 Mahmud Abbas’ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı Mahmud Abbas'ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı
15:01 TBMM’de konuşan Mahmud Abbas, İsrail’e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz TBMM'de konuşan Mahmud Abbas, İsrail'e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz
14:43 Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü “Üretimi derhal sonlandırın“ çağrısı yaptı Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü! "Üretimi derhal sonlandırın" çağrısı yaptı
08:36 Eskişehir’de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi Eskişehir'de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi
08:22 Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı
07:30 AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi
07:13 Lamine Yamal’ın babası bıçaklandı Lamine Yamal'ın babası bıçaklandı
03:16 Çorum’da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü
01:51 Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi
00:05 Atalanta’yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu Atalanta'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu
23:49 Otomobil traktöre saplandı: 1’i bebek 2 ölü, 3 yaralı Otomobil traktöre saplandı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 17:30:34. #1.11#
SON DAKİKA: Kayserispor'da Yeni Sezon İçin 40 Loca Satışı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement