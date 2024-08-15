Kayserispor\'da Yeni Sezon İçin 40 Loca Satışı Gerçekleştirildi

Spor

Süper Lig takımlarından Kayserispor'da yeni sezon için 40 loca satışı gerçekleştirildi.

Süper Lig serüvenine devam edecek olan Kayserispor'da loca satışı devam ediyor. Sarı Kırmızılı kulüpten edinilen bilgilere göre; şu ana kadar 40 loca satışı gerçekleştirildi. 2024-2025 sezonunda da Süper Lig'de boy gösterecek olan Kayserispor'da loca ve kombine bilet satışları devam ediyor. Sarı Kırmızılı kulüp, stat içerisinde bulunan 52 locadan 40'ını şu ana kadar satmış durumda. İç tefrişatlarında yenilemeye gidilen Batı blokta 15 adet, Doğu blokta 22 adet, Güney Blokta ise 3 adet loca sahibini buldu. Doğu blokta 4, Güney blokta ise 8 loca yeni sahibini bekliyor. - KAYSERİ