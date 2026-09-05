Kayserispor\'da yeni sezon öncesi kadrodaki 20 futbolcu takımdan ayrıldı

Kayserispor'da kadroda bulunan 20 futbolcu ayrıldı.

2026-2027 sezonunda TFF 1.Lig'de yer alan Kayserispor'da 20 futbolcu, takımdan ayrıldı. Yeni sezonda sarı kırmızılı takımda Bilal Bayezit, Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Furkan Soyalp, Joao Mendes, Ahmet Kağan Malatyalı, Mehmet Eray Özbek, Ethem Balcı, Dorukhan Toköz, Denis Makarov, Jadel Katongo, Stefano Denswil, Arda Kaya, German Onugkha, Baran Ali Gezek, Sam Matter, Nurettin Korkmaz Miguel Cardoso ile yollar ayrılırken, Mustafa Tarık Obut, Alperen Öztaş ise kiralık olarak farklı takımlara gitti.