Kayserispor'dan Adil Rekabet Çağrısı

21.05.2026 21:34
Kayserispor, lig sonuçlarının tescilini eleştirerek adil rekabet talep etti ve FIFA/UEFA'ya bilgi verecek.

Kayserispor Kulübünden, Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Kulübün yazılı açıklamasında, Kayserispor için adalet ve eşitliğin, rekabet kavramını ayakta tutan iki temel sütun olduğu belirtildi.

Bu iki unsurdan birinin dahi eksikliğinin, futbolun özünü ve sportif rekabetin meşruiyetini ortadan kaldırmak olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz, adil ve eşit rekabet anlayışının tesis edilmediği bir ortamda sahada oynanan oyunun sportif gerçeklik taşımadığının altını bir kez daha çizmektedir. Kamuoyunun da yakından takip ettiği süreçte üzülerek ifade etmek isteriz ki kulübümüzün dile getirdiği ve ülkemizin dört bir yanından destek gören 'adil ve eşit rekabet ortamının sağlanması' yönündeki çağrılar, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dikkate alınmamış aksine, tüm teamülleri hiçe sayan bir yaklaşımla ligler acele şekilde tescil edilmiştir. Oysa futbolun düzenleyici ve denetleyici kurumu olan Türkiye Futbol Federasyonunun, adil ve eşit rekabet talebine vereceği karşılık bu olmamalıdır. Bu nedenle kulübümüz, ülkemizde yaşanan gelişmeler hakkında FIFA ve UEFA nezdinde bilgilendirme yapmayı zorunlu görmüştür. Adil ve eşit rekabet ortamı futbolun vazgeçilmez unsurudur. Futbolu milyonlar için anlamlı ve değerli kılan yegane unsur, her takımın kazanma ihtimalinin yalnızca sahada ortaya konan mücadeleye dayanmasıdır. Bu ilkenin ortadan kalktığı yerde futbolun ruhundan ve gerçek bir sportif rekabetten söz etmek mümkün değildir."

Kaynak: AA

Politika, Futbol, Spor

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
