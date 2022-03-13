Kayserispor'dan Ahmet Çalık forması - Son Dakika
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Kayserispor'dan Ahmet Çalık forması

13.03.2022 17:23
Kayserispor'dan Ahmet Çalık forması

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, bugün oynanan maç öncesinde Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'e Ahmet Çalık isimli Kayserispor forması hediye etti.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, bugün oynanan maç öncesinde Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'e Ahmet Çalık isimli Kayserispor forması hediye etti.

Süper Lig'in 29. haftasında Kayseri'de oynanan Kayserispor - Konyaspor maçı öncesinde iki takım başkanları ve yöneticileri yemekte buluştu. İki ekip başkanı birbirlerine başarılar dilerken, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın isminin yazıldığı Kayserispor formasını Konyaspor başkanı Fatih Özgökçen'e hediye etti.

Kayserispor Kulübü Berna Gözbaşı ile Fatih Özgökçen'in Ahmet Çalık isimli formayla çektirdiği fotoğrafı, "Unutmadık Ahmet. Seni hiç unutmayacağız" cümleleri ile paylaştı. - KAYSERİ

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Berna Gözbaşı, Ahmet Çalık, Kayserispor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor'dan Ahmet Çalık forması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayserispor'dan Ahmet Çalık forması - Son Dakika
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