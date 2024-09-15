Kayserispor\'dan Eyüpspor\'la Beraberlik

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'la 2-2 berabere kalan Bellona Kayserispor'da yardımcı antrenör Serhat Sütlü, performanslarıyla konuşulacak bir takım olacaklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Sütlü, ikas Eyüpspor ile keyifli bir maç oynadıklarını dile getirdi.

Maçın iki devresinin çok farklı geçtiğini anlatan Serhat Sütlü, "Bizim için ilk yarısı ve ikinci yarısı gece ve gündüz olan bir maç oldu." dedi.

Eyüpspor'un transferin son gününe kadar kadrosunu güçlendirdiğini anlatan Sütlü, şunları kaydetti:

"Biz de mevcut kadromuzla en iyiyi ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunun için de bütün hazırlıklarımızı yapmıştık. İlk yarı istediğimiz gibi olmasa da ikinci yarı dizilişimizi ve stratejimizi değiştirerek oyuna ortak olduk. Herkesin de takdir edeceği gibi en son galibiyeti kaçıran taraf olduk. Bizim için farklı duyguların bir arada yaşandığı bir maç oldu açıkçası ama oyuncularımızın hepsine çok teşekkür ederiz. Burak hocam özellikle vurgulamamı istedi. Oynayan oynamayan, giren çıkan her oyuncumuza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kayserispor bulunduğu mevcut şartlar içerisinde bu ligde oyunuyla, sonuca etkisiyle her zaman konuşulacak bir takım olacaktır."

ikas Eyüpspor cephesi

ikas Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş da karşılaşmanın güzel geçtiğini anlattı.

Maçın ilk yarısında kontrolün tamamen kendilerinde olduğunu aktaran Yavaş, şöyle konuştu:

"Maçın ilk devresi başından sonuna tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Oyunu domine ettik. Oyuncularımız ne istediysek sahaya 45 dakika boyunca uyguladılar. Skor üstünlüğünü de yakaladık. Hatta farkı da artırabilirdik. İkinci devre belki fazla öz güvenle skoru koruyamadık. İbre Kayserispor tarafına döndü. Konsantrasyon eksikliği ile duran top sonrası yediğimiz golle oyunun ivmesi tamamen Kayserispor'a geçti ve beraberliği yakaladı. Sonra mentalite değişikliği ile tekrar oyunu elimize aldık. Pozisyonlar bulduk ama olmadı. Deplasmandan alınan puan değerli ama böyle berabere kaldığımız için üzgünüz."