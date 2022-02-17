Üye Girişi
Kayserispor'dan Giresunspor maçında taraftara "plaka indirimi" - Son Dakika

Kayserispor'dan Giresunspor maçında taraftara "plaka indirimi"

17.02.2022 12:52
Kayserispor'dan Giresunspor maçında taraftara "plaka indirimi"

Süper Toto Süper Lig ekiplerin Yukatel Kayserispor, ligin 26. haftasında konuk edeceği GZT Giresunspor maçında bazı bilet fiyatlarını 3,80 liraya indirdiğini duyurdu.

Süper Toto Süper Lig ekiplerin Yukatel Kayserispor, ligin 26. haftasında konuk edeceği GZT Giresunspor maçında bazı bilet fiyatlarını 3,80 liraya indirdiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 19 Şubat Cumartesi saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşmada güney ve kuzey alt tribün bilet fiyatı 3,80 liraya indirildi.

"#tam38" etiketi ile yapılan açıklamada, "Büyük Kayserispor taraftarı. Bu hafta puanımızı plakamız '38' yapmak için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu nedenle sadece bu maça özel güney alt ve kuzey alt-üst tribün bilet fiyatını 3,80 lira olarak değiştiriyoruz. Biletlerin satışa çıktığı salı gününden itibaren bilet alan taraftarımızı isterse kalan tutarı Passolig kartlarına iade edeceğiz veya bir sonraki iç saha maçında misafir edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
500

Süper Toto Süper Lig, Giresunspor, Kayserispor, Cumartesi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor'dan Giresunspor maçında taraftara 'plaka indirimi' - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
12:53 Oğlu kendisinin resmini çizdi! O gün hayatı değişti
12:52 TÜİK açıkladı! Türkiye'nin yarısı mutsuz! Daha kötü olacak diyenlerin oranı da arttı!
12:34 Aile hekimleri ve çalışanları, 2 gün süreyle iş bırakma eylemi yaptı
12:19 Ukrayna hava topuyla saldırmıştı, Rusya yanıt verdi! Savaş ihtimali her geçen dakika artıyor
10:17 Bu kadar cesarete ne demek gerek? 2 gün arayla aynı apartmanı soydular: Güvenlik kameraları görüntüledi
12:10 Yaşamını yitiren Arif Şentürk'ün son görüntüsü ortaya çıktı
12:08 Sadettin Saran: En büyük hayalim Fenerbahçe başkanı olmak! Özat: Kongrede aday değil, Fenerbahçe başkanıdır
11:32 Bu erikleri sadece Arap şeyhleri alabiliyor! Kilosu 2 bin TL
11:48 Bu dilencinin ek işi var! Gündüz dilenci, gece hırsız!
11:58 Sıla, köyünde toprağa veriliyor! İmam nikahlı eşi öldürmüştü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 12:58:25. #1.13#
SON DAKİKA: Kayserispor'dan Giresunspor maçında taraftara "plaka indirimi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement