Kayserispor'dan KADES'e destek - Son Dakika
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Kayserispor'dan KADES'e destek

15.06.2022 21:36
Kayserispor'dan KADES'e destek

Kayserispor kulübü, yeni sezonda formasında KADES amblemi taşıyarak 'Kadına Şiddete Hayır' diyenlerden olacak.

Kayserispor kulübü, yeni sezonda formasında KADES amblemi taşıyarak 'Kadına Şiddete Hayır' diyenlerden olacak.

Süper Lig'de mücadelesini sürdürecek olan Kayserispor, yeni sezonda formasında KADES amblemi taşıyacak. Kısa adı KADES olan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi logosunu formanın ön kısmının tam ortasında sezon boyunca taşıyacak olan Kayserispor, kadına şiddetin önüne geçilebilmesi adına destek verecek.

Kayserispor kulübü her zaman kadınların yanında olduklarını ifade ederken, KADES'e gönüllü olarak destek vermeyi taahhüt etti. Kayserispor Kulübü, "2022-2023 sezonunda çubuklu ve siyah formamızın yanında gönüllü olarak KADES'e destek verdiğimiz sarı forma takımımızın alternatif formalarından biri olacak" paylaşımı yaptı. - KAYSERİ

Kayserispor'dan KADES'e destek
Kayserispor'dan KADES'e destek

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kayserispor, KADES, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'dan KADES'e destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor'dan KADES'e destek - Son Dakika
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