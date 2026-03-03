Kayserispor'dan Kadın Taraftarlara Ücretsiz Bilet - Son Dakika
Kayserispor'dan Kadın Taraftarlara Ücretsiz Bilet

Kayserispor'dan Kadın Taraftarlara Ücretsiz Bilet
03.03.2026 22:31
Kayserispor, Trabzonspor maçında kadın taraftarlara ücretsiz bilet verecek. Maç 9 Mart'ta.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, ligin 25'inci haftasında sahasında konuk edeceği Trabzonspor maçının kadın taraftarlarına ücretsiz olacağını duyurdu.

Kayserispor, Süper Lig'in 25'inci haftasında 9 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. İç Anadolu ekibi, zorlu karşılaşmanın biletlerinin yarın satışa sunulacağını açıkladı. Kayserispor ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden 1 gün sonra oynanacak karşılaşmanın kadın taraftarlara ücretsiz olacağını duyurdu.

Sarı-kırmızı takımın sanal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kayserisporumuzun Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu 25. haftasında 9 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Trabzonspor ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passo tarafından yarın saat 11.00'de satışa sunulacak. 8 Mart Dünya Kadınlar günü sebebi ile Kuzey üst tribün biletleri kadın taraftarlarımız için ücretsizdir. Kadın taraftarlarımızın ücretsiz bilet alabilmesi için Kayserispor Passo Kartı olması gerekmektedir. Kadın tribün biletleri sadece Kayserispor Buluşma Noktası'ndaki Passo gişesinden ve maç günü stadyum gişelerinden alınabilecektir ve kadın tribün biletleri transfere kapalıdır" ifadelerine yer verildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

