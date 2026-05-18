Kayserispor'dan Şike Uyarısı

18.05.2026 18:55
Kayserispor, Süper Lig'in tescil edilmemesi gerektiğini belirtti, adil rekabetin önemine vurgu yaptı.

Kayserispor Kulübünden Trendyol Süper Lig'in tesciline ilişkin açıklama yapıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geride kalan sezonda Türk futbolunda eşit rekabet ortamının sağlanmadığı, saha içinde verilmesi gereken mücadelenin üzerine gölge düşürüldüğü iddia edildi.

"Futbolda bahis-şike" olarak bilinen soruşturmanın devam ettiği anımsatılan açıklamada, "Operasyonlar kapsamında bazı kulüp başkanları ve yöneticileri tutuklanmıştır. Türk futbolu açısından son derece vahim bir nitelik taşıyan tespitler karşısında, sürecin yalnızca adli boyutuyla ele alınması yeterli değildir. Müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik fiillerin sportif yargı bakımından da değerlendirilmesi, ülkemizde futbolun güvenilirliği, rekabet eşitliği ve kamu vicdanının korunabilmesi adına zorunlu hale gelmiştir." denildi.

Kulüp başkanları ve yöneticileri seviyesinde şike, yasa dışı bahis, müsabaka sonucunu etkileme ve kara para aklama gibi olgularının görmezden gelinmesinin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sezon devam ederken gerçekleşen adli süreçlere ilave olarak Süper Lig'de mücadele eden iki kulübe sürmekte olan soruşturmalar nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulmuş olması dahi Türk futbolu adına son derece olağanüstü ve ağır bir tabloyu ortaya koymaktadır. Sportif rekabetin güvenilirliğini doğrudan etkileyen böylesine vahim gelişmelerin yalnızca adli boyutuyla değerlendirilmesi mümkün değildir. Kulübümüzün görüşü, bu ölçekteki müdahalelerin sportif sonuçlarının da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından değerlendirilmesi gerektiği, puan silme ve ligden düşürme dahil olmak üzere talimatlarda öngörülen yaptırımların uygulanmasının adil rekabet ortamının tesisi açısından kaçınılmaz olduğudur. Şu aşamada dahi yasa dışı bahis, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik faaliyetler ve organize suç iddialarının hangi boyutlara ulaştığı adli makamlarca yürütülen soruşturmalar kapsamında araştırılmaya devam etmektedir.

Hal böyleyken, henüz tüm boyutları ortaya çıkarılmamış ve etkileri tam anlamıyla tespit edilmemiş süreçler devam ederken sportif sonuçların kesinleştirilmesi, hem kamu vicdanı hem de rekabet eşitliği ilkesi açısından telafisi güç sonuçlar doğurma riski taşımaktadır. Bu nedenlerle, Süper Lig'e ilişkin nihai sonuçların ve tescil işlemlerinin mevcut aşamada ilan edilmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Adli merciler önüne yansıyan süreçlerin, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da bütün yönleriyle değerlendirilmesi, müsabaka sonuçlarını etkilemek suretiyle ihlalde bulunduğu tespit edilen kişi ve kulüpler hakkında talimatlar ve mevzuat çerçevesinde gerekli yaptırımların uygulanması, adil ve eşit rekabet ortamının yeniden tesisi adına zorunludur."

Kaynak: AA

