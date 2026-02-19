Kayserispor'dan Yaralı Polise Ziyaret - Son Dakika
Kayserispor'dan Yaralı Polise Ziyaret

Kayserispor\'dan Yaralı Polise Ziyaret
19.02.2026 01:07
Kayserisporlu futbolcular, yaralı özel harekat polisini evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dedi.

Kayserisporlu futbolcular, kentte organize suç örgütlerine yönelik operasyonda yaralanan özel harekat polisini evinde ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kulüp Başkan Yardımcısı Süleyman Akın ile futbolcular Furkan Soyalp, Semih Güler ve Mehmet Eray Özbek, hastaneden taburcu olan özel harekat polisi Erol Bilen Kaplan'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ziyarette yaralı polise adının yazdığı Kayserispor forması hediye edildi.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Kayserispor'dan Yaralı Polise Ziyaret
