Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına yarın başlıyor - Son Dakika
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Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına yarın başlıyor

Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına yarın başlıyor
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1'inci Lig ekibi Kayserispor, 7 Eylül'de deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına yarın kulüp tesislerinde başlayacak. Son iki maçta bir mağlubiyet ve bir beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, ilk 5 haftada 10 puanla 3'üncü sırada bulunuyor.

1'NCİ Lig ekiplerinden Kayserispor, 6'ncı haftada deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.

1'inci ligde ilk 3 haftayı namağlup geçiren ve 4'üncü haftada sahasında konuk ettiği Bursaspor'a 2-1 mağlup olarak ilk mağlubiyetini alan Metro Holding Kayserispor, dün de ligin 5'inci haftasında karşılaştığı Fatih Karagümrük deplasmanında son dakikalarda kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımda oyunculara dünkü mücadele sonrası 1 gün izin verildi. İç Anadolu ekibi yarın kulüp tesislerinde toplanarak 7 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'de karşılaşacağı Esenler Erokspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.

Kayserispor, ilk 5 haftada 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak ligde 10 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına yarın başlıyor - Son Dakika
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