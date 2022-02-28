Kayserispor en çok gol yiyen takım oldu - Son Dakika
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Kayserispor en çok gol yiyen takım oldu

28.02.2022 09:26
Kayserispor en çok gol yiyen takım oldu

Yukatel Kayserispor, ligde oynadığı deplasman maçlarında en çok gol yiyen takımı oldu.

Yukatel Kayserispor, ligde oynadığı deplasman maçlarında en çok gol yiyen takımı oldu.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, deplasman maçlarında ligin en çok gol yiyen takımı oldu. Deplasmanda 14 müsabakaya çıkan sarı kırmızılılar, 2 kez galip gelirken 5 kez berabere kaldı. 8 kez mağlup olan Kayserispor, rakip filelere 17 gol atarken kalesinde ise 31 gol gördü. Kayserispor, deplasmanda eksi 14 averajla oynadı.

Kayserispor'dan sonra deplasman maçlarında en çok gol yiyen takım 30 golle Rizespor olurken Karagümrük de kalesinde 27 gol gördü. - KAYSERİ

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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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