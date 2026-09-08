Kayserispor, Esenler Erokspor'u 3-0 yendi; Daniel Moreno 2 golle yıldızlaştı - Son Dakika
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Kayserispor, Esenler Erokspor'u 3-0 yendi; Daniel Moreno 2 golle yıldızlaştı

Kayserispor, Esenler Erokspor\'u 3-0 yendi; Daniel Moreno 2 golle yıldızlaştı
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TFF 1. Lig'in 6. haftasında Kayserispor, deplasmanda Esenler Erokspor'u 3-0 mağlup etti. Sezon başında Amedspor'dan transfer edilen Daniel Moreno, 17 ve 33. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-0 öne geçirirken, 90 dakika sahada kaldığı maçta performansıyla tam not aldı.

Kayserisporlu Daniel Moreno, gol perdesini Esenler Erokspor maçında açtı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 6. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor'u 3-0 mağlup ederken, Daniel Moreno 2 gole imza attı. Sarı-kırmızılı takımın sezon başında Amedspor'dan transfer ettiği başarılı oyuncu Daniel Moreno, ikinci kez 11 çıktığı ve 90 dakika sahada kaldığı Esenler Erokspor maçında iki kez fileleri havalandırdı.

17 ve 33. dakikada attığı goller ile takımını 2-0 öne geçiren Moreno, gollerin yanı sıra performansı ile tam not aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor, Esenler Erokspor'u 3-0 yendi; Daniel Moreno 2 golle yıldızlaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor, Esenler Erokspor'u 3-0 yendi; Daniel Moreno 2 golle yıldızlaştı - Son Dakika
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