Kayserispor, Esenler Erokspor'u deplasmanda 3-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayserispor, Esenler Erokspor'u deplasmanda 3-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı

Kayserispor, Esenler Erokspor\'u deplasmanda 3-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Kayserispor, deplasmanda Esenler Erokspor'u 3-0 mağlup etti. Kayserispor'a galibiyeti getiren goller Daniel Moreno (2) ve Taulant Seferi'den gelirken, Esenler Erokspor'da Faye kırmızı kart gördü.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

17. dakikada Seferi'nin orta alandan defansın arkasına attığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Daniel Moreno kalecinin sağından topu ağlara gönderdi. 0-1

33. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Cenk'in içeri attığı pasa iyi vuramayan Camara'nın pası Moreno'nun önüne düştü. Oyuncu kaleciyi çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

40. dakikada sağ kanattan Camara'nın içeri yaptığı ortada Seferi'nin kafa vuruşunu kaleci Erdem çizgiden çıkardı.

43. dakikada Kanga'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yakın köşeye attığı şutu kaleci Gökhan köşeden çıkardı.

56. dakikada Mikail'in orta alandan savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Faye, ceza sahası ön çizgisinde topu kontrol eden Gökhan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Pozisyonla alakalı VAR'dan gelen inceleme tavsiyesi için monitöre giden hakem Ali Yılmaz sarı kartı iptal ederek Faye'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi.

68. dakikada Moreno'nun pasıyla topla buluşan Seferi'nin ceza sahası sol çaprazdan verdiği pas savunmadan dönerek tekrar önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-3

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Ali Yılmaz, Cem Özbay, Çağrı Yıldırım

Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Hayrullah Bilazer (Furkan Orak dk. 46), Bahadır Öztürk, Luccas Claro, Erkan Kaş (Enes Alıç dk.46), Guelor Kanga, Mikail Okyar (Onur Ulaş dk. 66), Mame Mor Faye, Muhamed Buljubasic (Nicolas Janvier dk. 46), Yusuf Erdoğan (Altin Zeqiri dk. 74), Braian Samudio

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Muhammet Demir, Ferhat Yazgan, Yusuf Arda Özyurt, Burak Çoban

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler, Jemal Tabidze, Cenk Şen, Mamadi Camara (Murat Cem Akpınar dk. 70), Görkem Sağlam (Oğulcan Çağlayan dk. 70), Sinan Kurt (Marco Dulca dk. 87), Taulant Seferi (Ataol Taylan Karapınar dk. 83), Florent Hasani (Ensar Kemaloğlu dk. 46), Daniel Moreno

Yedekler: Deniz Eren Dönmezer, Mert Göckan, Joshua Brenet, Kayra Cihan, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Atila Gerin

Goller: Daniel Moreno (dk. 17 ve 33), Taulant Seferi (dk. 68) (Kayserispor)

Kırmızı kart: Faye (dk. 57) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Enes Alıç, Zeqiri (Esenler Erokspor), Camara, Taulant Seferi, Ensar Kemaloğlu, Semih Güler (Kayserispor)

Kaynak: İHA

Kayserispor, Trendyol, Esenler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor, Esenler Erokspor'u deplasmanda 3-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de kargo uçağı pistten çıkıp araçlara çarptı: 5 ölü, 5 yaralı ABD'de kargo uçağı pistten çıkıp araçlara çarptı: 5 ölü, 5 yaralı
Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış
Filenin Sultanları’nın şampiyonluğu Türkiye’yi ayağa kaldırdı İşte yurttan zafer görüntüleri Filenin Sultanları’nın şampiyonluğu Türkiye’yi ayağa kaldırdı! İşte yurttan zafer görüntüleri
Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı
Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü
Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti
Eskişehir’de sanayi sitesindeki dükkanda korkutan yangın: TOMA’lar da destek verdi Eskişehir'de sanayi sitesindeki dükkanda korkutan yangın: TOMA'lar da destek verdi
Sırbistan’da skandal Kızılyıldız tribünlerinden “Bosna Kasabı” Mladiç’e özel koreografi Sırbistan’da skandal! Kızılyıldız tribünlerinden “Bosna Kasabı” Mladiç’e özel koreografi
Mürettebat gemiyi terk etti Gemi haftalarca sürüklendi Mürettebat gemiyi terk etti! Gemi haftalarca sürüklendi
Avrupa basını Filenin Sultanları’nı konuşuyor İtalya zaferini böyle gördüler Avrupa basını Filenin Sultanları'nı konuşuyor! İtalya zaferini böyle gördüler

20:12
Salah’a Trabzonspor tarihe geçmesi için 4 maç yetti
Salah'a Trabzonspor tarihe geçmesi için 4 maç yetti
19:57
Acun Ilıcalı’dan Türk futbolculara müjde
Acun Ilıcalı'dan Türk futbolculara müjde
19:54
Düzce’de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
19:46
Yapay zekadan olay yaratacak şampiyonluk tahmini
Yapay zekadan olay yaratacak şampiyonluk tahmini
19:46
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
19:21
Lübnan’da gazeteciler füze saldırısından kıl payı kurtuldu
Lübnan'da gazeteciler füze saldırısından kıl payı kurtuldu
19:03
Melih Gökçek’in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı
18:36
Fenerbahçe’de ayrılık Uçağa tek başına binip Türkiye’den gitti
Fenerbahçe'de ayrılık! Uçağa tek başına binip Türkiye'den gitti
17:58
Seçim sonuçları Almanya’yı karıştırdı: Cehennemin kapıları aralandı
Seçim sonuçları Almanya'yı karıştırdı: Cehennemin kapıları aralandı
17:56
“Zengine dokunulmuyor“ algısı bir kez daha çöktü Kimsenin soyadı da serveti de kalkan olmadı
"Zengine dokunulmuyor" algısı bir kez daha çöktü! Kimsenin soyadı da serveti de kalkan olmadı
17:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbullulara müjde Başvuru süresi uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Başvuru süresi uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 20:16:12. #7.13#
SON DAKİKA: Kayserispor, Esenler Erokspor'u deplasmanda 3-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement