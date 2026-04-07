Kayserispor-Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları Açıklandı

07.04.2026 10:35
Kayserispor, Fenerbahçe ile 11 Nisan'da oynayacak maçın bilet fiyatlarını duyurdu. Biletler 3-6 bin TL.

SÜPER Lig'in 29'uncu haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Zecorner Kayserispor, karşılaşmanın bilet fiyatlarını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 29'uncu haftada sahasında konuk edeceği Fenerbahçe karşılaşmasının bilet fiyatlarını açıkladı. 11 Nisan Cumartesi günü Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasının biletleri 3 bin 38 TL ile 6 bin 38 TL arasında değişirken, misafir tribün biletleri ise 3 bin 838 TL'den satışa sunuldu.

Sarı-kırmızılı takım tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kayserisporumuzun Süper Lig 2025-2026 Sezonu 29'uncu haftasında 11 Nisan Cumartesi saat 20.00'de Fenerbahçe ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passo tarafından saat 11.00'de satışa çıkıyor. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 24 saat dahil tüm ev sahibi ve misafir takım biletleri ile 2025/2026 Sezonu Kayserispor kombineleri transfere kapalı olacaktır. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 90 gün içerisinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişiler ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklardır. Maça gidemeyecek taraftarlar, kombinelerini Kayserispor Kulübü'ne devredebilir. Kayserispor Kulübü biletleri, Fenerbahçe logolu Passolig taraftar kartları hariç tüm Passo Taraftar kartları ile satın alabilecektir. Fenerbahçe logolu kartlar sadece misafir takım tribünden bilet satın alabileceklerdir. Fenerbahçe misafir tribün biletleri daha sonra satışa sunulacaktır."

Kaynak: DHA

Düğünde skandal Damat gelini tokatladı, annesi alıp götürdü Düğünde skandal! Damat gelini tokatladı, annesi alıp götürdü
6ix9ine hapisteyken sevgilisinin hamile kaldığı iddiası 6ix9ine hapisteyken sevgilisinin hamile kaldığı iddiası
1 km yürüyüş için 25 bin dolar teklif etti, 30 saniye sonra delirdi 1 km yürüyüş için 25 bin dolar teklif etti, 30 saniye sonra delirdi
Özgür Özel’den kulisleri hareketlendiren ziyaret Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi Özgür Özel'den kulisleri hareketlendiren ziyaret! Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
3 gündür kayıp olarak aranıyordu otomobilinde ölü bulundu 3 gündür kayıp olarak aranıyordu; otomobilinde ölü bulundu

11:10
Fatih Tekke Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor
Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
11:08
Tarih belli, İstanbul’a kış geliyor Balkanlardan giriş yaptı
Tarih belli, İstanbul'a kış geliyor! Balkanlardan giriş yaptı
10:49
“İstanbul’a geliyorum, icraatlara devam“ diye video paylaşan hırsız yakalandı
"İstanbul'a geliyorum, icraatlara devam" diye video paylaşan hırsız yakalandı
10:33
Livakovic’e sürpriz talip
Livakovic'e sürpriz talip
10:19
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi Balya balya para masaya sığmadı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı
09:35
Rusya’dan İsrail’i kör edecek hamle İran’a tüm listeyi verdiler
Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler
