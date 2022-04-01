Kayserispor, Fenerbahçe maçında "Dünya Otizm Günü"ne dikkat çekecek - Son Dakika
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Kayserispor, Fenerbahçe maçında "Dünya Otizm Günü"ne dikkat çekecek

01.04.2022 09:56
Kayserispor, Fenerbahçe maçında "Dünya Otizm Günü"ne dikkat çekecek

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacakları maça, "2 Nisan Dünya Otizm Günü" nedeniyle özel formalarıyla çıkacaklarını bildirdi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacakları maça, "2 Nisan Dünya Otizm Günü" nedeniyle özel formalarıyla çıkacaklarını bildirdi.

Gözbaşı, yazılı açıklamasında, çağın en önemli sorunlarından birinin otistik çocuk sayısındaki hızlı artış olduğunu ifade etti.

Sezon başı bu konuya dikkati çekmek için mavi forma hazırlattıklarını anımsatan Gözbaşı, 2 Nisan Dünya Otizm Günü nedeniyle yarınki Fenerbahçe maçına bu formayla çıkacaklarını kaydetti.

Gözbaşı, bilimsel verilere göre, önceki yıllarda otizm spektrum bozukluğunun görülme oranının 500'de 1 iken son verilere göre her 54 çocuktan 1'inin bu bozukluktan etkilendiğini aktardı.

Bu hızlı artışa dikkat çekmek için herkesin, her kurum ve kuruluşun farkındalık oluşturacak projelere yönelmesi gerektiğine dikkati çeken Gözbaşı, sezon başında Kayserispor Kulübü olarak tasarladıkları otizm temalı mavi forma ile bugüne kadar 10 maça çıktıklarını belirtti.

Bu konuda hedeflerine ulaştıklarına inandığını vurgulayan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Spor kamuoyundan bu zamana kadar çok iyi tepkiler aldık. Bu konuyla ilgili çok sayıda sivil toplum örgütünden de destek mesajları geldi. Biz büyük bir camiayız. Yurt içi ve yurt dışında yüz binlerce taraftarımız var. Bu çocuklarımızın sorunlarını duyurmak, farkındalık oluşturmak hepimize çok iyi geldi." ifadelerini kullandı.

Gözbaşı ayrıca, yarın sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçı için taraftarların da tribüne mavi formalarıyla gelmeleri çağrısında bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor, Fenerbahçe maçında 'Dünya Otizm Günü'ne dikkat çekecek - Son Dakika


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