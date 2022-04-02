Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika
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Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından

02.04.2022 19:24
Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, Kayserispor takımının küme düşme diye bir korkusunun olmadığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, Kayserispor takımının küme düşme diye bir korkusunun olmadığını söyledi.

Karaman, maçın ardından yaptığı açıklamada, kendi sahalarında üst üste aldıkları 5. mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu belirtti.

Bunun sorumlusunun kendisi olduğunu anlatan Karaman, şunları kaydetti:

"Taraftarımızın protestosu gayet doğal. Maça gelince 4 gol yedik. Teknik anlamda kişiselleştirmek istemiyorum, mutlaka oyuncularımızın analizini yapacağız. Kayserispor takımının küme düşme diye bir korkusu yok bunu herkese söyleyeyim. Bütün enerjimizi kupaya verdiğimiz için son oynadığımız maçlarda zaman zaman hem fiziksel hem kart cezalısı hem de zihinsel olarak bir takım yorgunluklar yaşadık. Maçtan önce beni üzen Konya, Altay, Trabzon maçlarıydı. Bütün bunların telafisini bu maçta yapabilirdik, yapamadık."

Oyuncuların hem içeri de hem de dış sahada kendilerini alkışlattığını vurgulayan Karaman, mutlaka bu alkışların tekrar geleceğini dile getirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika


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