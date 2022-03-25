Kayserispor, Fenerbahçe mesaisine devam ediyor - Son Dakika
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Kayserispor, Fenerbahçe mesaisine devam ediyor

25.03.2022 21:31
Kayserispor, Fenerbahçe mesaisine devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Yukatel Kayserispor bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Yukatel Kayserispor  bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ligde çıktığı son 4 maçı kaybeden Kayserispor, milli maç nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını kulüp tesislerinde gerçekleştirdi. Ligin 31'inci hafta maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Yukatel Kayserispor, hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon çalışması ve çift kale maç yaptı. Milli takım kampında olan Mame Thiam, Mario Gavranovic, Majid Hosseini ve Emre Demir antrenmanda yer almadı.


Kayserispor, Fenerbahçe mesaisine devam ediyor
Kayserispor, Fenerbahçe mesaisine devam ediyor
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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Fenerbahçe, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kayserispor, Fenerbahçe mesaisine devam ediyor - Son Dakika


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