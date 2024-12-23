Kayserispor, Galatasaray\'a Mağlup Oldu

Spor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, lig lideri Galatasaray'a 3 sezon sonra mağlup oldu. Kayserispor, son 10 maçta ilk kez 5 gol yedi.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor sahasında Galatasaray'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, daha önce oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alırken bu kez mağlup oldu. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'a ilk kez mağlup olan Kayserispor, renktaşı ile oynadığı son 10 maçta ilk kez kalesinde 5 gol gördü. Kayserispor ile Galatasaray arasında Kayseri'de oynanan son 10 sezondaki maçlar ve neticeleri ise şöyle:

2015-2016 Kayserispor-Galatasaray 1-1

2016-2017 Kayserispor-Galatasaray 1-1

2017-2018 Kayserispor-Galatasaray 1-3

2018-2019 Kayserispor-Galatasaray 0-3

2019-2020 Kayserispor-Galatasaray 2-3

2020-2021 Kayserispor-Galatasaray 0-3

2021-2022 Kayserispor-Galatasaray 3-0

2022-2023 Kayserispor-Galatasaray 2-1

2023-2024 Kayserispor-Galatasaray 0-0

2024-2025 Kayserispor-Galatasaray 1-5 - KAYSERİ