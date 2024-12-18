Kayserispor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile 22 Aralık Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.
???????Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklara devam edecek.
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