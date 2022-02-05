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Kayserispor galibiyeti başkana hediye etti - Son Dakika

Kayserispor galibiyeti başkana hediye etti

05.02.2022 08:47
Kayserispor galibiyeti başkana hediye etti

Sahasında Hatayspor'u 4-3 mağlup eden Kayserispor'da futbolcular, galibiyeti başkan Berna Gözbaşı'na hediye etti.

Sahasında Hatayspor'u 4-3 mağlup eden Kayserispor'da futbolcular, galibiyeti başkan Berna Gözbaşı'na hediye etti. Başkan Gözbaşı, maç sonrası açıklamasında; "Yukatel Kayserispor'umuzu izlemeye devam edin" dedi.

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Hatayspor'u mağlup eden Yukatel Kayserispor'da galibiyet sevinci yaşanıyor. Sahasında bir kez daha kazanan sarı kırmızılı futbolcular, galibiyeti rahatsızlığından ötürü stada gelemeyen Başkan Berna Gözbaşı'na hediye etti. Sarı kırmızılı futbolcular, maç sonlarında 38 sırt numaralı Berna Başkan yazılı formayı açtılar. Kayserispor teknik heyeti ve futbolcular, maç sonrasında Berna Gözbaşı'nı evinde ziyaret ederek galibiyet sevincini paylaştı. Kayserispor resmi sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından "Senin için başkan" başlıklı bir paylaşım yapıldı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da, "Ligde gerçek yerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Gol sevinçlerini benimle paylaşan takımımıza yürekten sevgiler. Biz büyük bir aile olduk. Aile gibiysen gerisi gelir. Yukatel Kayserispor'umuzu izlemeye devam edin" paylaşımında bulundu. - KAYSERİ

Kayserispor galibiyeti başkana hediye etti
Kayserispor galibiyeti başkana hediye etti
Kayserispor galibiyeti başkana hediye etti

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Spor Toto Süper Lig, Berna Gözbaşı, Kayserispor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor galibiyeti başkana hediye etti - Son Dakika Spor


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