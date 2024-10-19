Kayserispor - Gaziantep FK: 2-2 Beraberlik

Spor

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Halil Umut Meler, Esat Sancaktar, Gökhan Barcın

Bellona Kayserispor: Bilal Beyazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi (Dk. 46 Bourabia), Boa Morte (Dk. 77 Ackah), Cardoso, Mane (Dk. 88 Ramazan Civelek), Bahoken (Dk. 46 Nazon)

Gaziantep FK: Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy (Dk. 46 Ömürcan Artan), Viana, Saborit, Sorescu (Dk. 85 Kenan Kodro), Kozlowski (Dk. 90+1 Arda Kızıldağ), Ndiaye, Lungoyi (Dk. 68 Mustafa Eskihellaç), Maxim (Dk. 68 Furkan Soyalp), Okereke

Goller: Dk. 22 Okereke Dk. 45+1 Kozlowski (Gaziantep FK), Dk. 24 Boa Morte, Dk. 57 Cardoso (Bellona Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Attamah, Dk. 35 Ali Karimi, Dk. 74 Boa Morte (Bellona Kayserispor), Dk. 26 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK)

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Bellona Kayserispor ile Gaziantep FK arasında oynanan maç 2-2 berabere bitti.

57. dakikada Kayserispor skoru 2-2 yaptı. Nazon'un topuk pası ile ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Yan hakemin ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdığı pozisyonda, VAR incelemesinin ardından hakem gol kararı verdi.

83. dakikada sağ kanatta topla buluşan Bourabia'nın ceza sahasına ortasında, arka direkte bulunan Mane'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

89. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta, Kartal Kayra Yılmaz'ın vuruşunda top yan direğe çarparak auta gitti.

Karşılaşma, 2-2 berabere tamamlandı.