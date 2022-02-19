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Kayserispor-Giresunspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya - Son Dakika

Kayserispor-Giresunspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya

19.02.2022 11:10
Kayserispor-Giresunspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya

Yukatel Kayserispor'un bugün sahasında oynayacağı Giresunspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Yukatel Kayserispor'un bugün sahasında oynayacağı Giresunspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Süper Lig'in 26. haftasında Yukatel Kayserispor, Kadir Has Stadı'nda Giresunspor'u konuk olacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Ali Palabıyık çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Gökhan Barcın yapacak. Maçın 4.Hakemi Ozan Ergün olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya AVAR da Cevdet Kömürcüoğlu ve Burak Olcar eşlik edecek. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor-Giresunspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kayserispor-Giresunspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya - Son Dakika
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