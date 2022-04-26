Kayserispor göğüs reklamı için İstikbal ile anlaştı - Son Dakika

Kayserispor, önümüzdeki 3 sezon göğüs reklamı için İstikbal firması ile anlaştı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, göğüs reklamı için İstikbal ile anlaştığını duyurdu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Kayserispor'umuz ile Erciyes Anadolu Holding arasında imzalanan sözleşme ile forma göğüs sponsorumuz olan İstikbal 3 yıl daha şanlı formamızda yer alacak. Kulübümüze her zaman destek olan Erciyes Anadolu Holding'e ve holding CEO'su Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin'e teşekkür ederiz" denildi. - KAYSERİ