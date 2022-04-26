Kayserispor göğüs reklamı için İstikbal ile anlaştı - Son Dakika
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Kayserispor göğüs reklamı için İstikbal ile anlaştı

26.04.2022 17:17
Kayserispor göğüs reklamı için İstikbal ile anlaştı

Kayserispor, önümüzdeki 3 sezon göğüs reklamı için İstikbal firması ile anlaştı.

Kayserispor, önümüzdeki 3 sezon göğüs reklamı için İstikbal firması ile anlaştı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, göğüs reklamı için İstikbal ile anlaştığını duyurdu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Kayserispor'umuz ile Erciyes Anadolu Holding arasında imzalanan sözleşme ile forma göğüs sponsorumuz olan İstikbal 3 yıl daha şanlı formamızda yer alacak. Kulübümüze her zaman destek olan Erciyes Anadolu Holding'e ve holding CEO'su Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin'e teşekkür ederiz" denildi. - KAYSERİ

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Spor Toto Süper Lig, Anadolu Grubu, Kayserispor, Erciyes, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor göğüs reklamı için İstikbal ile anlaştı - Son Dakika


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