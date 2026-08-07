Kayserispor, Gökhan Değirmenci'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı - Son Dakika
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Kayserispor, Gökhan Değirmenci'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı

Kayserispor, Gökhan Değirmenci\'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı
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Gökhan Değirmenci, Kayserispor ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak yeniden takıma döndü.

Kayserispor, kaleci Gökhan Değirmenci'yi renklerine bağladı.

Kayserispor, son olarak Kocaelispor'da forma giyen tecrübeli kaleci Gökhan Değirmenci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeniden Kayserispor'da döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade eden Gökhan Değirmenci yaptığı açıklamada, "Değerli Kayserispor camiası 2009 yılında Kayserispor Süper Ligde'yken beni transfer eden bu büyük camiaya yeniden geri döndüğüm için çok mutluyum. 13 yıl aradan sonra yeniden Kayserispor'da olmaktan ve güzel bir hedef için savaşmaktan dolayı çok heyecanlıyım ve gururluyum. İnşallah sezon sonunda Kayserispor'u hak ettiği Süper Lige taşımak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Gökhan Değirmenci, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor, Gökhan Değirmenci'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı - Son Dakika

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