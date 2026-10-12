Kayserispor, görüntülerde bıçak görülmediği için suç duyurusuna hazırlanıyor - Son Dakika
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Kayserispor, görüntülerde bıçak görülmediği için suç duyurusuna hazırlanıyor

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Kayserispor, görüntülerde bıçak görülmediği için suç duyurusuna hazırlanıyor
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Kayserispor, Manisa FK Antrenörü Selman Coşkun'un bıçak iddiası nedeniyle suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Kulüp, güvenlik kamerası görüntülerinde elinde bıçak bulunan kimseye rastlanmadığını, iddianın Kayseri'yi zan altında bıraktığını belirtiyor.

Kayserispor Kulübü, Manisa FK Antrenörü Selman Coşkun hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Geçtiğimiz cumartesi günü Kadir Has Stadı'nda oynanan Kayserispor-Manisa FK karşılaşmasının ardından Manisa FK antrenörü Selman Coşkun'un ortaya attığı bıçak iddiasıyla ilgili Kayserispor Kulübü, savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre; Kayserispor yönetimi tarafından maç sonrasında yaşanan olaylara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ayrıntılı şekilde incelendi. Olayların tamamını kapsadığı belirtilen görüntülerde herhangi bir taraftarın, yöneticinin veya akredite kişinin elinde bıçak bulunduğuna ilişkin bir görüntüye rastlanmadı. Kayserispor cephesinde, bu kadar ağır bir iddianın somut delillere dayanmadan kamuoyuna açıklanması ve kulübün yanı sıra Kayseri şehrinin de zan altında bırakılması ciddi rahatsızlık oluşturdu. Kulübün, Manisa FK Teknik Sorumlusu Selman Coşkun hakkında, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şartlarının oluşması halinde iftira suçları yönünden Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. Kayserispor yönetiminin, kamera kayıtlarını ve ilgili belgeleri adli makamlara sunarak iddiaların hukuki zeminde açıklığa kavuşturulmasını istediği belirtiliyor.

Manisa FK Antrenörü Selman Coşkun, 3-2 yenildikleri Kayserispor maçı sonrası açıklamasında "Maçın sonunda da çok çirkin, yaşanması hoş olmayan her iki takıma da yakışmayan anlar yaşadık. Özellikle karma alanda taraftarların ellerinde bıçaklarla can güvenliğimizin olmadığı bir durum ortada vardı" şeklinde söylemlerde bulunmuştu.

Kaynak: İHA
Güvenlik KamerasıKayserisporGüvenlikKayseriManisaGüncelSporSon Dakika

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