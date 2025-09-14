Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erkan Akbulut, Selim Şenöz
Zecorner Kayserispor: Ourcan Piri, Ramazan Civelek, Jung (Dk 63 Abdulsamet Burak), Denswil, Carole, Dorukhan Toköz (Dk. 80 Kayra Cihan), Mane (Dk. 43 Opoku), Mendes (Dk. 80 Furkan Soyalp), Benes, Cardoso, Onugkha
Göztepe: Lis, Taha Altıkadeş (Dk. 65 Godoi), Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan (Dk. 65 Ruan), Dennis (Dk. 80 Miroshi), Rhaldney, Cherni (Dk. 65 İsmail Köybaşı), Olaitan (Dk. 80 Efkan Bekiroğlu), Juan, Janderson
Goller: Dk. 60 Cardoso (Zecorner Kayserispor), Dk. 85 Efkan Bekiroğlu (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 13 Dennis (Göztepe), 45+1 Dorukhan Toköz, Dk. 76 Opoku, Dk. 84 Furkan Soyalp, Dk. 90+5 Onugkha (Zecorner Kayserispor)
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Zecorner Kayserispor-Göztepe maçı 1-1 sona erdi.
47. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Mendes'in ortasında ön direğe koşu yapan Opoku'nun kafa vuruşunda top, uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.
58 . dakikada kendi yarı alanından uzun pasla çıkan Göztepe'de Juan'ın kafasıyla indirdiği topa koşu yapan Janderson sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci parmaklarının ucuyla topu son anda kornere çeldi.
60. dakikada sol kanatta topla buluşan Cardoso'nun topu sürdükten sonra sağ ayağı ile uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
85. dakikada Göztepe'de kaleyi cepheden gören pozisyonda kazanılan serbest atışı kullanan Efkan Bekiroğlu'nun etkili vuruşunda meşin yuvarlak kale direklerinin sağ köşe birleşiminden ağlara gitti: 1-1.
90. dakikada sol kanattan Cardoso'nun kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu kontrol eden Bennes'in sert şutunda kaleci Lis, sağına gelen topu yatarak uzaklaştırdı.
Mücadele 1-1 berabere bitti.
Son Dakika › Spor › Kayserispor - Göztepe: 1-1 Beraberlik - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?