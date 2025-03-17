Kayserispor, Haftayı 17. Sırada Tamamladı

Kayserispor, Süper Lig'in 28. haftasını 17. sırada noktaladı.

Süper Lig'de 28. hafta maçları oynandı. Deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşan ve müsabakayı 1-0 mağlup noktalayan Kayserispor, haftayı 17. sırada noktaladı. Ligde oynadığı 26 maç sonrasında 27 puan toplayabilen Kayserispor, Gaziantep FK deplasmanında mağlup olunca küme düşme hattı içerisinden çıkamadı. Sivasspor'dan sonra küme düşme hattındaki ikinci takım olan sarı kırmızılılar, milli maçlardan sonra 29. hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak. - KAYSERİ