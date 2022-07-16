Kayserispor, hazırlık maçında MKE Ankaragücü ile berabere kaldı - Son Dakika
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Kayserispor, hazırlık maçında MKE Ankaragücü ile berabere kaldı

16.07.2022 20:35
Kayserispor, hazırlık maçında MKE Ankaragücü ile berabere kaldı

Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

Kayserispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında MKE Ankaragücü ile hazırlık maçı yaptı. Kayserispor tesislerinde oynanan hazırlık maçına Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, şu 11'le çıktı: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Nurettin, Ali Karimi, Bertolacci, Thiam, Kemen, Emrah, Mustafa. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise sahaya şu 11'le çıktı: Bahadır Han, Fırat Can, Sinan, Atakan, Yasin, Abdullah, Şahverdi, Pedro Filipe, Chatzigiavanis, Bedze, Eren.

Kayserispor, müsabakanın 5'nci dakikasında öne geçti. Penaltı atışında topun başına geçen Mame Thiam Kayserispor'u öne geçirdi. MKE Ankaragücü 29'uncu dakikada beraberliği yakaladı. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda sarı lacivertli takımdan Atakan kafa golü ile skoru dengeledi. Kayserispor 76'ncı dakikada tekrar öne geçti. Kayserispor'un sol kanattan gelişen atağında Mane'nin asistini iyi değerlendiren Cardosso topu ağlata attı. Ankaragücü 2 dakika sonra ikinci kez dengeledi. Sol kanattan gelişen Ankaragücü atağında Federico skoru 2-2'ye getirdi.İKİ TAKIMDA 10 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Hazırlık maçının ikinci yarısında iki takım da 10 değişiklik yaptı. Kayserispor'da stoper Majid Hosseini dışında bütün oyuncular çıkarken; oyuna giren isimler şu şunlar oldu: Cenk Gönen, Uzodimma, Arif, Ramazan, Mane, Campanharo, Mensah, Cardosso, Gökhan ve Gavranovic. Ankaragücü'nde ise  kaleci Bahadır Han'ın dışında bütün futbolcular değişirken; oyuna giren isimler şunlar: Atakan, Oğuz, Marlon, Mervan, Zahid, Federico, Abdullah, Ariyibi, Alperen, Lamine.

- Kayseri
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kayserispor, hazırlık maçında MKE Ankaragücü ile berabere kaldı - Son Dakika

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