Kayserispor İç Sahada 78 Bin 685 Taraftara Oynadı

Süper Lig'in ilk yarısını noktalayan Kayserispor, iç sahadaki maçlarında 78 bin 685 taraftara oynadı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, 19 hafta süren ilk yarıda 10 müsabakaya sahasında çıktı. 2023-2024 sezonunun ilk yarısını 29 puanla 6. sırada noktalandıran Kayserispor sahasındaki maçlarda 18 puan toplarken 78 bin 685 taraftarın desteğini aldı. Sezon Galatasaray maçı ile başlayan Kayserispor, en çok taraftarı da bu maçta tribüne çekti. Galatasaray maçında 15 bin 993 taraftar tribündeki yerini alırken Fenerbahçe maçında ise 13 bin 154 taraftar tribündeydi. En az taraftarın geldiği müsabaka ise 4 bin 67 kişi ile Çaykur Rizespor maçı oldu. Kayserispor'un ilk yarıda sahasında oynadığı maçlar ve tribüne gelen taraftar sayısı şöyle;

1.Hafta - Galatasaray - 15.993

3.Hafta - Samsunspor - 5.649

5.Hafta - Gaziantep - 6.841

7.Hafta - Başakşehir - 4.049

9.Hafta - Ç.Rizespor - 4.067

11.Hafta - Alanyaspor - 5.248

13.Hafta - Adana DS - 9.508

15.Hafta - Pendikspor - 5.976

17.Hafta - Fenerbahçe - 13.154

18.Hafta - Sivasspor - 8.200 - KAYSERİ