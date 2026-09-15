Kayserispor İstanbulspor'u 4-0 yendi, teknik direktör Gerin liderlikten memnun - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayserispor İstanbulspor'u 4-0 yendi, teknik direktör Gerin liderlikten memnun

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Metro Holding Kayserispor, sahasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Teknik direktör Atila Gerin, zirvede kalmak istediklerini ve milli arayı eksiklerini gidermek için fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında İstanbulspor'u sahasında 4-0 yenen Metro Holding Kayserispor'da teknik direktör Atila Gerin, liderliğe yükseldikleri için mutlu olduklarını ve zirvede kalmak istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Gerin, aldıkları 4 gollü galibiyetin ardından oyuncularını mücadeleleri, ciddiyetleri ve ortaya koydukları futbol nedeniyle tebrik etti.

Takımının karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergilediğini belirten Gerin, müsabakada sayılmayan gollerinin de olduğunu ifade etti.

Mevcut durumlarını geliştirerek devam edeceklerini dile getiren Gerin, "Çocuklarımı hem mücadelelerinden hem ciddiyetlerinden hem ortaya koydukları oyundan dolayı tebrik ediyorum. Yukarıdaki puanı yakalayıp en azından gol averajıyla da olsa yukarıda kalabilmenin verdiği fırsatı değerlendirdiler. Hepsini yüreklerinden öpüyorum. Ayaklarına sağlık. İnşallah bunun üzerine koya koya devam edecekler." dedi.

Atila Gerin, milli arayı takımın eksiklerini gidermek açısından önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirterek, bu süreçte fiziksel ve sistemsel çalışmalar yaparak daha iyi bir Kayserispor ortaya koymayı hedeflediklerini söyledi.

Son maçta elde ettikleri galibiyetle liderliğe yükselme fırsatını değerlendirdiklerini dile getiren Gerin, şunları kaydetti:

"Bu bizim için bir fırsattı. Bu hafta sürprizlere çok açık bir haftaydı. Haftanın son maçını oynamamız sebebiyle bunların hepsini gördük. Bu bize iyi bir motivasyon oldu. İki farkla kazandığımız zaman liderliğe yükseleceğimizi biliyorduk. Çocuklar bu fırsatı kaçırmak istemediler. Çok şükür, rakibimize saygı duyarak elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyduk ve liderliğe yükseldik. Bu bizi mutlu ediyor. Zaten oralarda kalmak istiyoruz."

Genç oyuncuları takımın ve sistemin içerisinde tutmaya önem verdiğini aktaran Gerin, yeni transferlere de takıma uyum sağlamaları için süre vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Atila Gerin, galibiyetten dolayı taraftarlara teşekkür ederek, elde edilen sonucu onlara armağan ettiklerini ve taraftarları mutlu bir şekilde evlerine gönderdikleri için memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Taraftarların gelecek maçlarda stadı dolduracağına inandığına değinen Gerin, "Herkes nasıl stadı ve taraftarıyla gurur duyuyorsa biz de bunu yaşayacağız. Ben eminim. Şehrimize, taraftarımıza, yönetimimize, şehrin büyüklerine, belediye başkanlarına, milletvekillerine kim varsa hepsine güveniyorum. Kayseri şehrinin ayaklanacağından adım gibi eminim." ifadelerini kullandı.

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Pirali Ali ise rakiplerini aldığı galibiyetten dolayı tebrik ederek, mağlubiyetin kendileri için iyi bir ders olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Metro Holding, İstanbulspor, Kayserispor, Trendyol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor İstanbulspor'u 4-0 yendi, teknik direktör Gerin liderlikten memnun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de kurultay düğümü Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil CHP'de kurultay düğümü! Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil
Mersin’de partiye, medya ofisine ve tantuniciye ateş açan 4 kişi tutuklandı Mersin'de partiye, medya ofisine ve tantuniciye ateş açan 4 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan’a ziyaret Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan'a ziyaret
İBB meclisinde CHP’li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede İBB meclisinde CHP'li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede?
Rusya’da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor Rusya'da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor
Kozinoğlu’nun öleceğini mi bildiler İşte Kurtlar Vadisi’nin senaristlerinin ifadesi Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi

23:35
Kulisleri sallayacak iddia İşte Yeni Parti’ye düşünülen alternatif isim
Kulisleri sallayacak iddia! İşte Yeni Parti'ye düşünülen alternatif isim
23:05
Saha zeminini eleştiren İsmail Kartal’ın hedefinde hakemler var
Saha zeminini eleştiren İsmail Kartal'ın hedefinde hakemler var
22:17
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu
21:50
Fenerbahçe taraftarından yıldız isme tepki
Fenerbahçe taraftarından yıldız isme tepki
21:50
Fenerbahçe’nin kan kaybı sürüyor Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
Fenerbahçe'nin kan kaybı sürüyor! Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
21:39
Kozinoğlu’nun öleceğini mi bildiler İşte Kurtlar Vadisi’nin senaristlerinin ifadesi
Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 01:33:00. #7.13#
SON DAKİKA: Kayserispor İstanbulspor'u 4-0 yendi, teknik direktör Gerin liderlikten memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement