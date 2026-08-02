Kayserispor İzin Yaptı

Kayserispor, dün oynadığı son hazırlık maçı sonrası 2 gün izine çıktı. Sarı-kırmızılılar haftanın ilk çalışmasını Salı günü gerçekleştirecek.

TFF 1.Lig'de mücadele eden olan Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcular izin yapıyor. Ligin 1. haftasında Vanspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesi 2 gün izine ayrılan Kayserispor Salı günü topbaşı yapacak. Yeni sezon öncesi dün kendi tesislerinde Kıbrıs ekiplerinden Cihangir Gençlik Spor Kulübü ile oynadığı hazırlık maçının ardından teknik heyet oyunculara iki gün izin verdi. Bugün ve yarını izinli olarak geçirecek olan Kayserispor, Vanspor maçı hazırlıklarına Salı günü Teknik Direktör Atila Gerin nezaretine sürdürecek.