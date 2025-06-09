Kayserispor, Jakirovi ile Ayrıldı

Kayserispor, Teknik Direktör Sergej Jakirovi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Kayserispor'dan konuyla ilgili yapılan yapılan açıklama şu şekilde:
"Teknik Direktör Sergej Jakirovi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." - KAYSERİ
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