İlhan Parlak: "Beşiktaş'ı yenmeye gideceğiz" - Son Dakika
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İlhan Parlak: "Beşiktaş'ı yenmeye gideceğiz"

02.08.2022 11:09
İlhan Parlak: "Beşiktaş'ı yenmeye gideceğiz"

Kayserispor kaptanı İlhan Parlak, lige hazır halde geldiklerini ifade ederek, ilk maçta Beşiktaş'ı yenmek için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Kayserispor kaptanı İlhan Parlak, lige hazır halde geldiklerini ifade ederek, ilk maçta Beşiktaş'ı yenmek için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Kayserispor'un başarılı futbolcusu İlhan Parlak, lige en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getirdi. Beşiktaş deplasmanından 3 puanla dönmeyi arzuladıklarını belirten İlhan, Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın direktiflerini harfiyen yerine getirmeye özen gösterdiklerini aktardı. Tecrübeli futbolcu, lige puan veya puanlarla başlamak istediklerini de sözlerine ekledi. Kaptan İlhan Parlak, cümlelerini şu şekilde sonlandırdı:

"Yeni sezon Kayserispor için zorlu geçecek. Ama inanıyorum ki başarılı bir dönem geçireceğiz. Taraftarımızdan destek istiyoruz. Onların desteği, bizim motivemiz için çok önemli. Lige Beşiktaş maçı ile başlayacağız. Zorlu bir maç olacak. Biz sahaya galibiyet almak için çıkacağız. Eğer hocamızın direktiflerini sahaya yansıtırsak İstanbul'dan galibiyetle dönebiliriz." - KAYSERİ

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Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Kaynak: İHA

İlhan Parlak, Çağdaş Atan, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlhan Parlak: 'Beşiktaş'ı yenmeye gideceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İlhan Parlak: "Beşiktaş'ı yenmeye gideceğiz" - Son Dakika
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