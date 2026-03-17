Kayserispor, Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 27'nci haftada sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kayserispor, Süper Lig'in 27'nci haftasında perşembe günü saat 16.00'da sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Erling Moe yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.