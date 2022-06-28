Kayserispor, kombine bilet fiyatlarını belirledi - Son Dakika
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Kayserispor, kombine bilet fiyatlarını belirledi

28.06.2022 16:09
Kayserispor, kombine bilet fiyatlarını belirledi

Yukatel Kayserispor, Süper Lig 2022-2023 futbol sezonunda geçerli olacak kombine bilet fiyatlarını belirledi.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig 2022-2023 futbol sezonunda geçerli olacak kombine bilet fiyatlarını belirledi.

Yukatel Kayserispor Kulübü, Süper Lig 2021-2022 sezonunda geçerli olmak üzere kombine bilet satışı başlatacağını duyurdu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "YukatelKayserispor'umuzun Süper Lig 2022-2023 Sezonunda geçerli olacak kombine satışları 4 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00 itibariyle başlıyor" ifadelerine yer verildi. Kayserispor Kombine fiyatları şu şekilde:

Kuzey Alt (Tüm Bloklar): 200 TL

Kuzey Üst (Tüm Bloklar): 300 TL

Batı Alt (A-B-F-G Blok): 1000 TL

Batı Alt (E-C Blok): 1500 TL

Batı Alt (D Blok): 2000 TL

Batı Alt (B-F Blok-Balkon): 1250 TL

Batı Alt (E-C Blok-Balkon): 2000 TL

Batı Alt (D Blok-Balkon): 2500 TL

Doğu Alt (A-G Blok): 500 TL

Doğu Alt (B-F Blok): 800 TL

Doğu Alt (E-C Blok): 1000 TL

Doğu Alt (D Blok): 1500 TL

Doğu Alt (D Blok Balkon): 1500 TL - KAYSERİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor, kombine bilet fiyatlarını belirledi - Son Dakika

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