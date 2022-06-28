Yukatel Kayserispor Kulübü, Süper Lig 2021-2022 sezonunda geçerli olmak üzere kombine bilet satışı başlatacağını duyurdu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "YukatelKayserispor'umuzun Süper Lig 2022-2023 Sezonunda geçerli olacak kombine satışları 4 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00 itibariyle başlıyor" ifadelerine yer verildi. Kayserispor Kombine fiyatları şu şekilde:

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayserispor, kombine bilet fiyatlarını belirledi - Son Dakika

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