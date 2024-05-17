Kayserispor, Konyaspor'u mağlup ederek kümede kalmayı hedefliyor - Son Dakika
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Spor

Kayserispor, Konyaspor'u mağlup ederek kümede kalmayı hedefliyor

Kayserispor, Konyaspor\'u mağlup ederek kümede kalmayı hedefliyor

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Konyaspor maçının zorlu olacağını belirterek, taraftarın desteğiyle galip geleceklerine inandıklarını söyledi. Koç, maçın kulüp için bir final niteliği taşıdığını ve galibiyetle rahat bir nefes almak istediklerini ifade etti. Maçın 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacağı açıklandı.

17.05.2024 19:23
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Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek Kayserispor galip gelmek istiyor. Kulüp basın Sözcüsü Samet Koç, "zorlu bir maç olacak ama taraftarımızın desteği ile kazanan biz olacağız" dedi.

Kayserispor Basın sözcüsü Samet Koç, Konyaspor'u mağlup ederek kümede kalmayı garantilemek istediklerini söyledi. Taraftarın desteği ile galip geleceklerine inandıklarını ifade eden Koç, "Düşme hattının 4 puan üzerindeyiz. Konyaspor maçı bizim için final maçı. Bu maçı kazanıp tamamen rahat bir nefes almak istiyoruz. Konyaspor maçında en büyük motivasyon kaynaklarından birisi kesinlikle taraftarımız olacak. Bu yüzden taraftarımızdan tribünleri doldurmalarını istiyoruz. Tek yürek olalım ve takımımıza destek vererek galibiyete ulaşalım" dedi.

Kayserispor ile Konyaspor arasındaki maç 18 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği maç saat 19: 00'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor, Konyaspor'u mağlup ederek kümede kalmayı hedefliyor - Son Dakika

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