Kayserispor Kulübü Süresiz Transfer Yasağı İddialarını Yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayserispor Kulübü Süresiz Transfer Yasağı İddialarını Yalanladı

Kayserispor Kulübü Süresiz Transfer Yasağı İddialarını Yalanladı

Kayserispor Kulübü, bazı basın organlarında çıkan süresiz transfer yasağı iddialarını yalanlayarak, söz konusu durumun geçici bir yasak olduğunu ve henüz resmi olarak tebliğ edilmediğini açıkladı. Kulüp, durumu titizlikle takip ettiğini ve hukuki zeminde doğmuş, doğacak tüm haklarını kullanacağını belirtti.

20.03.2024 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübü, FIFA tarafından süresiz transfer yasağı ile ilgili açıklama yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da süresiz transfer yasağı söz konusu olmadığı açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan haberlerde kulübümüzün süresiz transfer yasağı aldığına dair haberleri üzülerek takip etmiş bulunmaktayız. Söz konusu durum HBR Sports isimli menajerlik şirketiyle CAS'da görülen bir davanın mahkeme masrafları için konulan 14 bin Euro tutarında geçici bir yasaktan ibarettir ve henüz kulübümüze resmi olarak tebliğ edilmemiştir. Tebliğ edildiği takdirde ödeme kulübümüz tarafından yapılacaktır. Süresiz yasak konulduğuna dair haberlerin doğru olmadığını ve kulübümüzle ilgili herhangi bir transfer yasağının olmadığını, yayınlanan haberlerin asılsız olup bu tür haber ve iddialara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Kayserispor Kulübü karşı karşıya olduğu bu durumu titizlikle takip etmekte olup; duruma ilişkin tespitler yapılmaktadır ve kulübümüz hukuki zeminde doğmuş, doğacak tüm haklarını kullanacaktır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayserispor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor Kulübü Süresiz Transfer Yasağı İddialarını Yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın
16:47 İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
15:48 Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti
15:42 Ateşe benzin döken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan çok sert sözler Ateşe benzin döken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan çok sert sözler
15:25 Mahalle sucusu, yıllarca çocuklara tecavüz etti ve kayıt altına aldı Mahalle sucusu, yıllarca çocuklara tecavüz etti ve kayıt altına aldı
17:25 Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar CHP Milletvekili “10-11 Kupası’nın kimde olduğunu herkes biliyor“ deyince ortalık karıştı Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar! CHP Milletvekili "10-11 Kupası'nın kimde olduğunu herkes biliyor" deyince ortalık karıştı
16:10 Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz
15:58 Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı
15:57 Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 4’ü tutuklandı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü tutuklandı
15:42 Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF’ye resmi başvuruda bulundu Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu
15:25 Yalova’daki depremin ardından, “Kuzey Anadolu fay hattının Marmara Denizi içerisindeki koluna sıçrama yapabilir“ uyarısı Yalova'daki depremin ardından, "Kuzey Anadolu fay hattının Marmara Denizi içerisindeki koluna sıçrama yapabilir" uyarısı
15:24 Yıldız Tilbe’nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı Yıldız Tilbe'nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı
15:02 Talat Papatya, TFF 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etti Talat Papatya, TFF 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etti
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığıyla sınanıyoruz, üstesinden geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığıyla sınanıyoruz, üstesinden geleceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 17:57:55. #1.11#
SON DAKİKA: Kayserispor Kulübü Süresiz Transfer Yasağı İddialarını Yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement