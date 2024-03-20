Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübü, FIFA tarafından süresiz transfer yasağı ile ilgili açıklama yaptı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da süresiz transfer yasağı söz konusu olmadığı açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan haberlerde kulübümüzün süresiz transfer yasağı aldığına dair haberleri üzülerek takip etmiş bulunmaktayız. Söz konusu durum HBR Sports isimli menajerlik şirketiyle CAS'da görülen bir davanın mahkeme masrafları için konulan 14 bin Euro tutarında geçici bir yasaktan ibarettir ve henüz kulübümüze resmi olarak tebliğ edilmemiştir. Tebliğ edildiği takdirde ödeme kulübümüz tarafından yapılacaktır. Süresiz yasak konulduğuna dair haberlerin doğru olmadığını ve kulübümüzle ilgili herhangi bir transfer yasağının olmadığını, yayınlanan haberlerin asılsız olup bu tür haber ve iddialara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Kayserispor Kulübü karşı karşıya olduğu bu durumu titizlikle takip etmekte olup; duruma ilişkin tespitler yapılmaktadır ve kulübümüz hukuki zeminde doğmuş, doğacak tüm haklarını kullanacaktır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz" denildi. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayserispor Kulübü Süresiz Transfer Yasağı İddialarını Yalanladı - Son Dakika
Fitness eğitmeni Richard Simmons, sağ gözünün altında fark ettiği çıkıntı nedeniyle doktora başvurduğunu ve cilt kanseri teşhisi aldığını açıkladı. Simmons, doktorun tüm kanseri çıkaramadığını ve başka bir tedavi turuna gitmesi gerektiğini belirtti.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan ve tutuklanan Engin Taşkın'ın babası İsmet Taşkın, oğlunun tutuklanmasına isyan etti. Fenerbahçelilerin gönlü olsun diye tutuklama oldu. Bu çocuklar Trabzonspor için sahaya gidiyor. Sahada bu çocuklara yumruk, tekme atan oyuncular ceza almayacaksa bu ülkenin ekmeğini yemesinler.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan ve tutuklanan Engin Taşkın'ın babası İsmet Taşkın, oğlunun tutuklanmasının Fenerbahçelilerin gönlü olsun diye olduğunu söyledi. Olaylar sonrası tutuklanan taraftarın babası, futbolculara saldıranların ceza almadığı sürece bu ülkenin ekmeğini yememeleri gerektiğini belirtti.
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu toplandı. Toplantıda konuşan CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un maçla ilgili yorumları üzerinden sözlerine devam ederken, AK Parti Trabzon adayı Ahmet Genç, Suiçmez'e tepki gösterdi. Suiçmez ise "10-11 Kupası'nın kimde olduğunu herkes biliyor." dedi. Gerilime neden olan sözler sonrası Genç ve bazı kurul üyeleri toplantıyı terk etti.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarda tutuklanan taraftar sayısı 4'e yükseldi. Fenerbahçeli futbolculara saldıran ve kamera kayıtlarından tespit edilen 13 taraftardan 4'ü tutuklandı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor'u 97-69 yenerek normal sezonu lider tamamladı. Fenerbahçe Alagöz Holding, 28 maçın tamamını kazanarak üst üste 47. galibiyetini elde etti. OGM Ormanspor ise 19 galibiyet, 9 mağlubiyetle sezonu tamamladı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında Armada Praxis Yalıkavak, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 34-22 mağlup etti. Marmaraereğlisi Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 17-10 önde bitirdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Armada Praxis Yalıkavak, maçtan 34-22 galip ayrıldı.
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