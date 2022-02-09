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Kayserispor, kupada kalesini gole kapattı - Son Dakika

Kayserispor, kupada kalesini gole kapattı

09.02.2022 09:56
Kayserispor, kupada kalesini gole kapattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yemeden çeyrek finale yükseldi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yemeden çeyrek finale yükseldi.

Kupaya 3. turda Artvin Hopaspor ile başlayan sarı-kırmızılı ekip, rakibini 3-0 yenerek eledi.

4. turda Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ile karşılaşan Kayserispor, 4-0'lık skorla rakibini kupa dışına itti.

Kayseri temsilcisi 5. turda da 68 Aksaray Belediyespor'u 4-0'la geçerek adını son 16'ya yazdırdı.

Son 16 turunda da dün akşam deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0'la geçen Kayserispor, çeyrek finale yükseldi.

Sarı-kırmızılı ekip, kupada çıktığı 4 maçta hiç gol yemezken rakip ağları 12 kez havalandırdı.

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Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Kayserispor, Artvin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor, kupada kalesini gole kapattı - Son Dakika Spor


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