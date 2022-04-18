Kayserispor, kupada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Kayserispor, kupada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

18.04.2022 12:30
Kayserispor, kupada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Kayserispor, yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yukatel Kayserispor, yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Kayseri temsilcisi bugün saat 13.00'te özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.

Kayserispor, kupada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, kupada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, kupada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, kupada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, kupada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

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Hikmet Karaman, Türkiye Kupası, Kayserispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor, kupada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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