Kayserispor-Malatyaspor maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu - Son Dakika
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Kayserispor-Malatyaspor maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu

14.05.2022 12:53
Kayserispor-Malatyaspor maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu

Yukatel Kayserispor'un bugün evinde oynayacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Yukatel Kayserispor'un bugün evinde oynayacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Süper Lig'in 37. haftasında Yukatel Kayserispor, bugün evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Furkan Ürün yapacak. Maçın 4.Hakemi Oğuzhan Aksu olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Yaşar Kemal Uğurlu oturacak. Uğurlu'ya AVAR da Abdullah Bora Özkara ve Alper Çetin eşlik edecek. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor-Malatyaspor maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayserispor-Malatyaspor maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu - Son Dakika
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