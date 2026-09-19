Kayserispor, Mardin 1969 Spor deplasmanı öncesi 8. hafta hazırlığını tamamladı - Son Dakika
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Kayserispor, Mardin 1969 Spor deplasmanı öncesi 8. hafta hazırlığını tamamladı

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Kayserispor, Mardin 1969 Spor deplasmanı öncesi 8. hafta hazırlığını tamamladı
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Kayserispor, 1. Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Mardin 1969 Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Atila Gerin yönetiminde tamamladı. Mücadele, yarın Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak.

Deplasmanda Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak olan Kayserispor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

1. Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 8. haftasında yarın Mardin 1969 Spor ile karşı karşıya gelecek olan Kayserispor maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Atila Gerin nezaretinde Mardin 1969 Spor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılılar saat 13.15 uçağı ile İstanbul'a gidecek ve ardından yine havayolu ile saat 17.25'de İstanbul'dan Mardin'e gidecek.

Yarın Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumunda oynanacak olan Mardin 1969 Spor ile Kayserispor maçı saat 20.00'de başlayacak ve hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak.

Kaynak: İHA
KayserisporMardinFutbolSporSon Dakika

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