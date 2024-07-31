Kayserispor, Mehdi Bourabia ile 1 yıllık anlaşmaya vardı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayserispor, Mehdi Bourabia ile 1 yıllık anlaşmaya vardı

Kayserispor, Mehdi Bourabia ile 1 yıllık anlaşmaya vardı

Kayserispor, Süper Lig hazırlıkları kapsamında Faslı futbolcu Mehdi Bourabia ile yeniden anlaşmaya vardı. Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın isteği üzerine yapılan anlaşma sonucunda 33 yaşındaki futbolcu takıma dahil oldu. Geçtiğimiz sezon 13 maçta görev alan Mehdi, 3 gol atarken 4 sarı ve 1 kırmızı kart görmüştü.

31.07.2024 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, Faslı futbolcu Mehdi Bourabia ile yeniden anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu ile 1 yıllık daha anlaşmaya varıldı.

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'da Mehdi Bourabia ile yeniden anlaşmaya varıldı. Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın ısrarla istediği oyunculardan birisi olan Mehdi, bugün Kayseri'ye gelerek sarı kırmızı yöneticiler ile görüştü ve anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına varılan, bugün de resmen 1 yıllığına anlaşılan 33 yaşındaki futbolcu, sonrasında takıma dahil oldu.

Orta alanda görev alan Mehdi, geride kalan sezon 13 maça çıkmış 3 gol atarken 4 sarı 1 de kırmızı kart görmüştü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Burak Yılmaz, Kayserispor, Kayseri, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor, Mehdi Bourabia ile 1 yıllık anlaşmaya vardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:52 Erdoğan “Önce bizden özür dilemesi lazım“ demişti Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’ye geliyor Erdoğan "Önce bizden özür dilemesi lazım" demişti! Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
13:48 Kassam Tugayları’ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi
13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
15:16 SGK borcuna tepki gösteren Yavaş’a AK Parti’den yalanlama SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama
14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:01 Eleştiri yağmuruna tutuldu Saint-Maximin’in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi Eleştiri yağmuruna tutuldu! Saint-Maximin'in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi
13:51 Suikasttan bir gün önce görüşmüşler Bakan Fidan’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin açıklama Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama
13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 16:55:22. #1.11#
SON DAKİKA: Kayserispor, Mehdi Bourabia ile 1 yıllık anlaşmaya vardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement