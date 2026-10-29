Kayserispor-Muğlaspor maçını 2 Kasım 2026\'da Yiğit Arslan yönetecek

Kayserispor-Muğlaspor maçını 2 Kasım 2026'da Yiğit Arslan yönetecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 1. Lig'in 13. haftasında 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak Kayserispor-Muğlaspor maçını İzmir Bölgesi hakemi Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını Arif Dilmeç ile Çağrı Yıldırım, dördüncü hakemliğini Yusuf Adnan Kendirciler yapacak.
TFF 1. Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile Muğlaspor arasında 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak mücadelede hakem Yiğit Arslan düdük çalacak.
Kayserispor 1. Lig'in 13. Haftasında Muğlaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi İzmir Bölgesi Hakemi Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını Arif Dilmeç ve Çağrı Yıldırım yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yusuf Adnan Kendirciler olacak.
Kayserispor ile Batman Petrolspor maçı Kadir Has Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak.
Kaynak: İHA
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