Kayserispor, Pendikspor deplasmanı hazırlıklarına 26 puanla lider başladı

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 12'nci haftada deplasmanda karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına ara vermeden yaptığı antrenmanla başladı. Ligde çıktığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 26 puan toplayan Kayserispor, dün sahasında konuk ettiği Batman Petrol Spor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 26'ya yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Recep Mamur Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanda, futbolcular ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Teknik direktör Atila Gerin yönetimindeki antrenman, pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmaları ve dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Kayserispor, ligin 12'nci haftasında deplasmanda Pendikspor'un konuğu olacak.