Kayserispor, Rizespor ile deplasmanda puan alamıyor - Son Dakika
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Kayserispor, Rizespor ile deplasmanda puan alamıyor

Kayserispor, Rizespor ile deplasmanda puan alamıyor

Kayserispor, son 5 sezonda Rizespor ile deplasmanda oynadığı Süper Lig maçlarında puan alamıyor. Son 5 maçta ev sahibi ekip galip gelirken, Kayserispor son 3 maçında gol dahi atamadı ve 11 gol yedi.

04.03.2024 08:48
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Kayserispor, Rizespor ile son 5 sezonda deplasmanda oynadığı Süper Lig maçlarından puan alamıyor.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, Karadeniz'den puansız döndü. Sarı Kırmızılılar Rizespor ile son 5 sezonda Rize'de oynadığı maçlardan puan alamadı. Süper Lig'de dahil iki takım arasında Karadenizde oynanan son 5 maçta ev sahibi ekip galip geliyor. Rakibi ile sahasında oynadığı son 5 maçta yenilmeyen Kayserispor, aynı başarıyı deplasman maçlarında gösteremiyor. Kayserispor, son 3 maçında rakibine gol dahi atamazken, 5 maçta kalesinde 11 gol gördü.

İki takım arasında Rize Didi stadında oynanan son 5 maç ve sonuçları şöyle:

2023/2024 Çaykur Rizespor-Kayserispor 3-0

2021/2022 Çaykur Rizespor-Kayserispor 1-0

2020/2021 Çaykur Rizespor-Kayserispor 1-0

2019/2020 Çaykur Rizespor-Kayserispor 3-2

2018/2019 Çaykur Rizespor-Kayserispor 3-0 - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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