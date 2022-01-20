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Kayserispor sahasında 24 puan topladı - Son Dakika

Kayserispor sahasında 24 puan topladı

20.01.2022 09:05
Kayserispor sahasında 24 puan topladı

Yukatel Kayserispor bu sezon sahasında oynadığı 11 maçta 24 puan topladı.

Yukatel Kayserispor bu sezon sahasında oynadığı 11 maçta 24 puan topladı.

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık sezonunda başarılı bir grafik çizen Yukatel Kayserispor, özellikle iç saha maçlarında rakipleri geride bırakıyor. Sahasında bu sezon 11 maça çıkan Yukatel Kayserispor, 7 galibiyet 3 beraberlik alırken sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı kırmızılılar bu maçlarda 17 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü. Kayserispor son 5 iç saha maçında ise kalesinde gol görmedi. Tek yenilgisini lig lideri Trabzonspor'a karşı alan sarı kırmızılı ekip, son olarak da 12 maçtır yenilmeyen Başakşehir'i mağlup etti. Yukatel Kayserispor'un bu sezon oynadığı iç saha maçları ve neticeleri şöyle:

2.Hafta Kayserispor- Adana Demirspor: 1-1

4.Hafta Kayserispor- Kasımpaşa: 2-0

6.Hafta Kayserispor- Galatasaray: 3-0

8.Hafta Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

11.Hafta Kayserispor-Karagümrük: 2-1

13.Hafta Kayserispor-Göztepe: 1-1

15.Hafta Kayserispor- Antalyaspor: 2-0

17.Hafta Kayserispor- Gaziantep FK: 0-0

19.Hafta Kayserispor- Sivasspor: 3-0

20.Hafta Kayserispor- Altay: 1-0

22.Hafta Kayserispor-Başakşehir: 1-0 - KAYSERİ

Kayserispor sahasında 24 puan topladı

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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor sahasında 24 puan topladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kayserispor sahasında 24 puan topladı - Son Dakika
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